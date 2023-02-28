Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Abed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Abed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Abed 12 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Amir Mohamed Mahmoud Abed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Abed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Abed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Amir Abed'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Abed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Abed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Abed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Abed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Petrojet

4 Ağustos 2017 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2018 yılında Smouha

8 Ocak 2019 yılında El Mokawloon

Amir Abed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Abed şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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