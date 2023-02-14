Amir Abedzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abedzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Abedzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Abedzadeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Abedzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abedzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abedzadeh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Abedzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Abedzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Abedzadeh 26 Nisan 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İran,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı امیر عابدزاده‎ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Abedzadeh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Abedzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Abedzadeh'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Abedzadeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abedz/

Amir Abedzadehboyu ve yaşı kaç

Amir Abedzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amir Abedzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amir Abedzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Abedzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2009 yılında London Tigers

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında OC Blues FC

15 Temmuz 2012 yılında Persepolis

5 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

27 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2016 yılında Barreirense

24 Ocak 2017 yılında Marítimo

8 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

Amir Abedzadeh kimdir

Amir Abedzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Abedzadeh şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Perspolis (2006-2007);
Brentford (2007-2008);
Dinamo Dorigo (2008-2009);
Tottenham Hotspur (2009);

Amir Abedzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 22 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amir Abedzadeh nereli

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