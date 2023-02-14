Amir Abrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Abrashi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Abrashi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Abrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abrashi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Abrashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Abrashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Abrashi 27 Mart 1990 tarihinde Bischofszell şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amir Malush Abrashi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Abrashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Amir Abrashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Abrashi'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir Abrashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amirabrashi/

http://www.facebook.com/AbrashiOfficial/refprofile

Amir Abrashiboyu ve yaşı kaç

Amir Abrashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amir Abrashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amir Abrashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Abrashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Weinf.-B. Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Bischofsz. Alt.

1 Ağu 2005 yılında Wintert. Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2007 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2008 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2010 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2011 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2011 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2015 yılında Freiburg

27 Ocak 2021 yılında FC Basel

30 Haziran 2021 yılında Freiburg

1 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

Amir Abrashi kimdir

Amir Abrashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Abrashi şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bischofszell (-2003) FC Weinfelden-Bürglen (2003-2005), FC Winterthur (8/2005-2007)

Amir Abrashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Amir Abrashi nereli

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