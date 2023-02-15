Amir Al Ammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Al Ammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Al Ammari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Al Ammari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Al Ammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Al Ammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Al Ammari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Al Ammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Al Ammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Al Ammari 27 Temmuz 1997 tarihinde Jönköping şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Irak,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amir Fouad Aboud Al-Ammari/ أمير فؤاد عبود العماري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Al Ammari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Amir Al Ammari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Al Ammari'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir Al Ammari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Amiralammari

Amir Al Ammariboyu ve yaşı kaç

Amir Al Ammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amir Al Ammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Amir Al Ammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Al Ammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Husqvarna

1 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

14 Şubat 2021 yılında Halmstads BK

14 Ocak 2022 yılında IFK Göteborg

16 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

31 Aralık 2022 yılında IFK Göteborg

Amir Al Ammari kimdir

Amir Al Ammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Al Ammari şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Öxnehaga (-2009), Husqvarna FF (2009-2013), Bröndby IF (2013-2016)

Amir Al Ammari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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Amir Al Ammari nereli

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