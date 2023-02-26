Amir Ariely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Ariely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amir Ariely kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Ariely ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.