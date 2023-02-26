Amir Ariely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Ariely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Ariely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amir Ariely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amir Ariely 3 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Amir Moshe Ariely / אמיר משה אריאלי şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amir Ariely Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Ariely, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amir Ariely'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Amir Ariely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amir Ariely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Eylül 2019 yılında Barnsley U18
1 Temmuz 2021 yılında Barnsley U21
30 Ocak 2023 yılında H. Beer Sheva
Amir Ariely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amir Ariely şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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