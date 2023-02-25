Amir Belaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Belaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Belaili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Belaili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Belaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Belaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Belaili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Belaili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Belaili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Belaili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Belaili 10 Şubat 1991 tarihinde El Khroub şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Belaili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Belaili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Belaili'nin CS Constantine ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Belaili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Belaili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Amir Belaili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Belaili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2012 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2013 yılında CRBAF

11 Temmuz 2015 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

3 Ekim 2020 yılında AS Aïn M'lila

10 Eylül 2021 yılında CS Constantine

Amir Belaili kimdir

Amir Belaili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Belaili şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Amir Belaili nereli

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