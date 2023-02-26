Amir Berkovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Berkovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Berkovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Berkovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Berkovich 3 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İsrail,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da אמיר ברקוביץ' şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Berkovich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Amir Berkovich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Berkovich'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Berkovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amirberko_/

Amir Berkovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Berkovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Berkovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Berkovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barnsley U18

1 Temmuz 2018 yılında Barnsley U21

4 Ağustos 2019 yılında M. Tel Aviv

5 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

Amir Berkovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Berkovich şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amir Berkovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Raanana, Barnsley FC

İsrail U21 takımında 21 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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