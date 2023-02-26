Amir Ebrahimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Ebrahimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Ebrahimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Ebrahimzadeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Ebrahimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Ebrahimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Ebrahimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Ebrahimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Ebrahimzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Ebrahimzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Ebrahimzadeh 31 Ocak 2004 tarihinde Ahar, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیر ابراهیم زاده şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Ebrahimzadeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Amir Ebrahimzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Ebrahimzadeh'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir Ebrahimzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Ebrahimzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Amir Ebrahimzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Ebrahimzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Tractor U19

1 Ağustos 2021 yılında Tractor U21

1 Temmuz 2022 yılında Tractor

Amir Ebrahimzadeh kimdir

Amir Ebrahimzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Ebrahimzadeh şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Amir Ebrahimzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amir Ebrahimzadeh nereli

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