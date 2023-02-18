Amir El Haddaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir El Haddaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir El Haddaoui kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir El Haddaoui ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir El Haddaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir El Haddaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir El Haddaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir El Haddaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir El Haddaoui 14 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.Gerçek adı da أمير الحداوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir El Haddaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir El Haddaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Amir El Haddaoui'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir El Haddaouiboyu ve yaşı kaç

Amir El Haddaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir El Haddaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Amir El Haddaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir El Haddaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Raja Cas. U23

1 Temmuz 2019 yılında Raja Casablanca

Amir El Haddaoui kimdir

Amir El Haddaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir El Haddaoui şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Amir El Haddaoui nereli

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