Amir Guren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Guren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Guren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Guren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Guren 16 Kasım 1990 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Guren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Guren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Guren'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Guren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Guren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Guren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Guren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2006 yılında Bucaspor Alt

8 Ekim 2008 yılında Aydınspor 1923

21 Ağu 2009 yılında Menemen Belediye

15 Temmuz 2011 yılında Sivas Dört Eylül

9 Ocak 2013 yılında A. Üsküdar 1908

1 Ağu 2014 yılında Ayvalıkgücü Bld

11 Ağu 2015 yılında A. Üsküdar 1908

25 Ağu 2016 yılında Menemen Belediye

18 Ocak 2021 yılında Serik Belediye

29 Ocak 2021 yılında Menemenspor

26 Ağu 2021 yılında Uşak Spor

5 Eylül 2022 yılında Bergama Bld

Amir Guren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Guren şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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