Amir Hadrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Hadrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Hadrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Hadrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Hadrovic 26 Ağustos 1998 tarihinde Olovo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amir Hadrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Hadrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Hadrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Hadrovic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Hadrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Hadrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Hadrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Hadrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2015 yılında Bosna Union U19

1 Temmuz 2017 yılında Bosna Union

18 Temmuz 2019 yılında J. Bihac

13 Temmuz 2020 yılında Bosanska Krupa

1 Şubat 2021 yılında NK Borac Izacic

11 Ağustos 2021 yılında Vitez Buzim

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

Amir Hadrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Hadrovic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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