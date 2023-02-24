Amir Hadzimujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Hadzimujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Hadzimujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Hadzimujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Hadzimujic 10 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amir Hadžimujić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Hadzimujic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Hadzimujic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Hadzimujic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Hadzimujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Hadzimujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Hadzimujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Hadzimujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2019 yılında TOSK Tesanj

19 Temmuz 2019 yılında Sloga Doboj

24 Şubat 2022 yılında Simm-Bau

29 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Amir Hadzimujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Hadzimujic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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