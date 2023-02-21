Amir İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir İbrahim 13 Ocak 2001 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Amir Ibrahim Hassan Ghuloum Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına - tarihinde katılmıştır. Amir İbrahim'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir İbrahim şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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