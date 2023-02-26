Amir Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Jafari 18 Ocak 2002 tarihinde Fuman, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیر جعفری صیقلانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Jafari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Amir Jafari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Jafari'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC U19

1 Ekim 2020 yılında Shahr Khodro U21

1 Ağustos 2021 yılında Shahr Khodrou

1 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

Amir Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Jafari şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Amir Jafari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İran U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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