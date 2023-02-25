Amir Kahrimanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Kahrimanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Kahrimanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Kahrimanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Kahrimanovic 28 Nisan 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Amir Kahrimanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Kahrimanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Amir Kahrimanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Kahrimanovic'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Kahrimanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Kahrimanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Kahrimanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Kahrimanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

30 Eylül 2016 yılında Studentski Grad

3 Şubat 2017 yılında NK Sesvete U19

8 Eylül 2017 yılında Studentski Grad

15 Şubat 2018 yılında NK Sesvete U19

17 Ağustos 2018 yılında NK Dubrava ZG

1 Ocak 2019 yılında Deutschlandsbg.

1 Ocak 2020 yılında ATSV Wolfsberg

10 Ağustos 2020 yılında Drava Ptuj

20 Ocak 2022 yılında Renova

4 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Amir Kahrimanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Kahrimanovic şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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