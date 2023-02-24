Amir Kapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Kapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Kapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Kapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Kapic 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan,Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Kapic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Kapic'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Kapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Kapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Kapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Kapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2020 yılında Szeged U19 - GA

1 Ocak 2021 yılında Szeged

Amir Kapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Kapic şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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