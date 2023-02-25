Amir Karaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Karaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Karaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Karaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Karaoui 3 Ağustos 1987 tarihinde Amnéville şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Karaoui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Karaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Karaoui'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Karaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Karaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Karaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Karaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında UL Rombas

1 Ağustos 2005 yılında RS Magny

1 Ocak 2007 yılında UL Rombas

1 Temmuz 2007 yılında USB Longwy

1 Aralık 2007 yılında MC El Eulma U21

1 Temmuz 2008 yılında MC El Eulma

20 Temmuz 2011 yılında ES Sétif

12 Temmuz 2014 yılında MC Alger

6 Temmuz 2018 yılında ES Sétif

25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Amir Karaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Karaoui şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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