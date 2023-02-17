Amir Lemti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Lemti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Lemti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Lemti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Lemti 26 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Lemti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AXL yapmaktadır. Amir Lemti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Amir Lemti'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amir Lemti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Lemti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Amir Lemti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Lemti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2020 yılında KSK Heist

Amir Lemti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Lemti şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kampelaar (2007-2012), Woluwe-Zaventem (2012-2015), OH Leuven (2015-2018)

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