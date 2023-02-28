Amir Medhat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Medhat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Medhat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Medhat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Medhat 7 Temmuz 1991 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da امير مدحت şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Medhat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına - tarihinde katılmıştır. Amir Medhat'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Medhat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Medhat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Medhat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Medhat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Medhat şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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