Amir Mehdi Janmaleki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Mehdi Janmaleki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Mehdi Janmaleki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Mehdi Janmaleki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Mehdi Janmaleki 1 Şubat 1999 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرمهدی جان ملکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Mehdi Janmaleki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Mehdi Janmaleki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Amir Mehdi Janmaleki'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Mehdi Janmaleki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Mehdi Janmaleki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Mehdi Janmaleki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Mehdi Janmaleki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Moghavemat U19

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Moghavemat U21

19 Aralık 2017 yılında Tractor Sazi

10 Temmuz 2018 yılında Malavan

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

20 Eylül 2020 yılında FC Nassaji M.

Amir Mehdi Janmaleki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Mehdi Janmaleki şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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