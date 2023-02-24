Amir Muzurovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Muzurovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Muzurovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Muzurovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Muzurovic 17 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Muzurovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lamfoot international yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amir Muzurovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Muzurovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Muzurovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Muzurovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Muzurovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında Otrant-Olympic

15 Haziran 2020 yılında Titograd U19

20 Temmuz 2020 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında B. Podgorica

28 Ocak 2022 yılında Mornar Bar

10 Haziran 2022 yılında B. Podgorica

12 Ağustos 2022 yılında FK Decic Tuzi

12 Ocak 2023 yılında Jedinstvo

Amir Muzurovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Muzurovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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