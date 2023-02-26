Amir Nouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Nouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Nouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Nouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Nouri 19 Haziran 1996 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیر نوری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Nouri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Nouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Amir Nouri'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Nouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Nouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Nouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Nouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Moghavemat U19

1 Temmuz 2015 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2016 yılında Naft Novin U21

10 Temmuz 2017 yılında Aluminium Arak

Amir Nouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Nouri şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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