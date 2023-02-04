Amir Richardson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Richardson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Richardson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Richardson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Richardson 24 Ocak 2002 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Fransa,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Amir Richardson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Richardson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cracksman yapmaktadır. Amir Richardson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Richardson'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Richardson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ami2r_/

Amir Richardson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amir Richardson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amir Richardson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Richardson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

31 Ağu 2022 yılında Stade Reims

1 Eylül 2022 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2023 yılında Stade Reims

Amir Richardson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Richardson şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Amir Richardson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U20 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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