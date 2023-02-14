Amir Saipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Saipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amir Saipi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amir Saipi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amir Saipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Saipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Saipi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Saipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Saipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Saipi 8 Temmuz 2000 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Saipi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Amir Saipi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Saipi'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Amir Saipiboyu ve yaşı kaç

Amir Saipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amir Saipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amir Saipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Saipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2017 yılında Winterthur U21

30 Haziran 2018 yılında Schaffh. Alt.

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U21

30 Haziran 2019 yılında Schaffh. Alt.

10 Temmuz 2019 yılında FC Schaffhausen

10 Eylül 2021 yılında FC Lugano

Amir Saipi kimdir

Amir Saipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Saipi şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schaffhausen, FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich

Amir Saipi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Amir Saipi nereli

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