Amir Shabani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Shabani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Shabani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Shabani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Shabani 4 Mayıs 1998 tarihinde Kermanshah şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Amir Cheshme Khosravi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Shabani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Shabani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amir Shabani'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Shabani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Shabani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Shabani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Shabani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam U21

1 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Fajr Sepasi

10 Eylül 2021 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Amir Shabani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Shabani şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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