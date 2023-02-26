Amir Shahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Shahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Shahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Shahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Shahim 18 Eylül 2003 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیر شهیم şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Shahim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Shahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amir Shahim'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Shahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Shahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amir Shahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Shahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Machine Saz U19

1 Ekim 2021 yılında Machine Sazi

3 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

27 Ocak 2023 yılında Malavan

30 Haziran 2023 yılında Gol Gohar

Amir Shahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Shahim şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.