Amir Velic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Velic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Velic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Velic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Velic 28 Mart 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amir Velić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Velic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Velic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Velic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amir Velic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Velic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amir Velic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Velic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2015 yılında Zeljeznicar U19

25 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

25 Temmuz 2019 yılında HNK Orasje

7 Şubat 2020 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında Igman Konjic

Amir Velic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Velic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Amir Velic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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