Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"

Katıldığı programlarda sürekli tepki çeken açıklamalarda bulunan Amiral Türker Ertürk, SİHA'ları hedef aldı

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Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"

Son olarak Taksim'de meydana gelen terör saldırısında terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan Amiral Türker Ertürk, dün akşam Tele1'de katıldığı bir programda Selçuk Bayraktar ve yerli ve milli olan SİHA'ları hedef alan açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNE KADAR NEYİ YAPTINIZ"

Türker Ertürk'ün yerli ve milli hava araçları hedef alan konuşmasında "Tabii ki gurur duyarız ama neden ki? Ya bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar. Ne bileyim Roketsan yapamadı da siz dizayn neyi yaptınız Allah aşkına? Çok daha sen yaptın, ne bileyim boyası mı senin? Bakın her şeyi dışarıdan alıyorsun. Burada bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim." dedi.

Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"

SELÇUK BAYRAKTAR'I HEDEF ALDI

Selçuk Bayraktar'ı hedef alan ifadeler kullanan Ertürk "Yani zaten Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanına yakın gazeteler sadece olan hani reklam demiyorum. Ya tabii kullanılsın diye teşvik edilsin. Mesela çok başarılı şeyler yapıyorlar. Onu görmüyorlar, göstermiyorlar. Ama işte damadın şirketini ürettiklerin görüyorlar." ifadelerini kullandı.

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