Amirali Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirali Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirali Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirali Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirali Sadeghi 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرعلی صادقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirali Sadeghi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirali Sadeghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amirali Sadeghi'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amirali Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirali Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirali Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirali Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

29 Eylül 2021 yılında Esteghlal FC

Amirali Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirali Sadeghi şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Amirali Sadeghi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 7 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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