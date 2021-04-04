Amirallerin skandal bildirisine İYİ Partili Aytun Çıray'dan destek geldi!

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın gibi isimlerin bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum.



103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi https://t.co/I1obe5UOdz — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 3, 2021

BİLDİRİDE NE YAZIYORDU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir muhabirin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?"sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermişti. Şentop'un sözlerine tepki gösteren 103 emekli amiral bir bildiri yayımlamıştı.

Amirallerin imzasını taşıyan bildiride, Montrö'nün Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu vurgulanarak, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadelerine yer verilmişti