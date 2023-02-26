Amiran Dzagania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiran Dzagania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amiran Dzagania adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amiran Dzagania Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amiran Dzagania 13 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ამირან ძაგანია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amiran Dzagania Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Amiran Dzagania'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amiran Dzagania Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amiran Dzagania isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amiran Dzagania Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amiran Dzagania futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia

Amiran Dzagania Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amiran Dzagania şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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