Amiran Sanaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiran Sanaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amiran Sanaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amiran Sanaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amiran Sanaia 3 Eylül 1989 tarihinde Senaki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Gürcistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ამირან სანაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amiran Sanaia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLK FOOT yapmaktadır. Amiran Sanaia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 17 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Amiran Sanaia'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amiran Sanaia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanaiaa13/

Amiran Sanaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amiran Sanaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amiran Sanaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amiran Sanaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2007 yılında FC Le Mans B

1 Temmuz 2010 yılında Le Mans FC

1 Eylül 2010 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2011 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

19 Ağu 2013 yılında Luzenac AP

10 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2015 yılında Paris FC

5 Ocak 2016 yılında Les Herbiers VF

17 Ağu 2017 yılında Rodez AF

Amiran Sanaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amiran Sanaia şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Amiran Sanaia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Ağu 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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