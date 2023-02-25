Amirbek Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirbek Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirbek Bakaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirbek Bakaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirbek Bakaev 23 Temmuz 2004 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бакаев Амирбек Улугбекович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirbek Bakaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amirbek Bakaev'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirbek Bakaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirbek Bakaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirbek Bakaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirbek Bakaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2022 yılında Energetik-BGU

Amirbek Bakaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirbek Bakaev şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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