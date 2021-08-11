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Amire isminin anlamı nedir, Amire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Amire ismi Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse anlamındadır. Bu içeriğimizde Amire isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Amire isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Amire isminin anlamı nedir, Amire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Amire isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Amire ismi ne demek, Amire ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Amire isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Amire İsminin anlamı nedir? TDK Amire anlamı:

Amire isminin anlamı, Türk Dil Kurumunda  üç farklı şekilde tanımlanmıştır

1- Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse.

2- Şenlendiren, bayındırlaştıran kimse.

3- [Bakınız: Amir]

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Amire İsmi Kuranda geçiyor mu?

Amire ismi kuranda geçmemektedir.

Amire isminin kökeni:

Amire ismi Arapça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de 187 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Amire isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Amire isminin rengi:

Çay Yeşili

Amire ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Amire isminin Harf Analizi Nedir ?

Amire ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
A : Öncü, lider, mantıklı
M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
R : Akıllı, lider, sert
E : İletişim, duygusal karışık

Amire isminin Numerolojisi Kaçtır?

Amire ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A : 1
M : 16
İ : 12
R : 21
E : 6
= 56 – Amire İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

Amire isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Amire ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Amire isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
A: 1   M: 4   İ: 9   R: 9   E: 5 = 28
2 +  8 = 10 Kader sayısıdır

Amire isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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