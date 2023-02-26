Amirhossein Azizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Azizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Azizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Azizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Azizi 28 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین عزیزی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Azizi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Azizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Azizi'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Azizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Azizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Azizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Azizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC U19

2 Ağustos 2021 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Amirhossein Azizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Azizi şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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