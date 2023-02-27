Amirhossein Behzadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Behzadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Behzadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Behzadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Behzadi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین بهزادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Behzadi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Behzadi'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Behzadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Behzadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Behzadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Behzadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Mes U21

1 Temmuz 2022 yılında Mes Kerman

Amirhossein Behzadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Behzadi şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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