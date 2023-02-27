Amirhossein Farhadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Farhadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Farhadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Farhadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Farhadi 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین فرهادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Farhadi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Amirhossein Farhadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Farhadi'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Farhadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Farhadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Farhadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Farhadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC U21

17 Ekim 2020 yılında Sanat Naft

Amirhossein Farhadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Farhadi şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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