Amirhossein Gholami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Gholami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Gholami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Gholami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Gholami 17 Aralık 1997 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین غلامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Gholami Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T & I yapmaktadır. Amirhossein Gholami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Gholami'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Gholami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Gholami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Gholami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Gholami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nassaji U21

1 Temmuz 2018 yılında Niroye Zamini

10 Kasım 2020 yılında Kheybar FC

29 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

Amirhossein Gholami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Gholami şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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