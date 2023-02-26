Amirhossein Jeddi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Jeddi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Jeddi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Jeddi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Jeddi 18 Ekim 1998 tarihinde Qom şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Amirhossein Rangarz jeddi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Jeddi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Jeddi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Jeddi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Jeddi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Jeddi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Jeddi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Jeddi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saba Qom U21

1 Temmuz 2017 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2019 yılında Aluminium Arak

30 Ağustos 2020 yılında Paykan FC

4 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Amirhossein Jeddi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Jeddi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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