Amirhossein Karimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Karimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Karimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Karimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Karimi 9 Şubat 1996 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین کریمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Karimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ali Rashidi yapmaktadır. Amirhossein Karimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Karimi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Karimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Karimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Karimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Karimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sepahan FC U21

12 Kasım 2013 yılında Sepahan

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh FC

1 Eylül 2016 yılında Paykan FC

7 Eylül 2020 yılında Shahr Khodrou

31 Mart 2022 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2022 yılında Naft M.I.S F.C.

Amirhossein Karimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Karimi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amirhossein Karimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sepahan

İran U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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