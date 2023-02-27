Amirhossein Khodamoradi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Khodamoradi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Khodamoradi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Khodamoradi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Khodamoradi 13 Eylül 2000 tarihinde Shahriar, Tehran şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین خدامرادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Khodamoradi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Khodamoradi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 29 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Khodamoradi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Khodamoradi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Khodamoradi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Khodamoradi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Khodamoradi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paykan FC U21

11 Ağustos 2019 yılında Esteghlal U21

17 Haziran 2020 yılında Esteghlal FC

29 Eylül 2021 yılında Havadar SC

Amirhossein Khodamoradi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Khodamoradi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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