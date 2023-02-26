Amirhossein Nemati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Nemati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Nemati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Nemati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Nemati 16 Haziran 1996 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین نعمتی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Nemati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Amirhossein Nemati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Nemati'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Nemati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Nemati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Nemati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Nemati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Arash Rey

1 Temmuz 2017 yılında Gol Abrisham

1 Şubat 2018 yılında Arash Rey

8 Eylül 2018 yılında Vista Turbine

29 Aralık 2018 yılında Sardar Bukan

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Aralık 2020 yılında Shahr Khodrou

1 Eylül 2022 yılında Vanpars

26 Ocak 2023 yılında Aluminium Arak

Amirhossein Nemati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Nemati şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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