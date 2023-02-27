Amirhossein Pourmohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Pourmohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Pourmohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Pourmohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Pourmohammad 24 Mayıs 1998 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین پورمحمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Pourmohammad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Amirhossein Pourmohammad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Pourmohammad'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Pourmohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Pourmohammad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Pourmohammad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Pourmohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U21

30 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

Amirhossein Pourmohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Pourmohammad şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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