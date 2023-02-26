Amirhossein Sedghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Sedghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Sedghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Sedghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Sedghi 29 Ocak 1996 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da اميرحسين صدقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Sedghi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Sedghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Sedghi'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Sedghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Sedghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Sedghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Sedghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Siah Jamegan

1 Temmuz 2016 yılında Baadraan

17 Temmuz 2019 yılında Fajr Sepasi

21 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Amirhossein Sedghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Sedghi şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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