Amirhossein Taheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Taheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Taheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Taheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Taheri 20 Eylül 1997 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین طاهری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Taheri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Taheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Taheri'nin Mes Kerman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Taheri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amirhosseinamirtaheri

Amirhossein Taheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Taheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Taheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Taheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes U21

1 Temmuz 2017 yılında Mes Kerman

20 Temmuz 2019 yılında Mes Novin

20 Ocak 2023 yılında Mes Kerman

Amirhossein Taheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Taheri şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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