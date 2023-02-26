Amirhossein Yahyazadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirhossein Yahyazadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirhossein Yahyazadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirhossein Yahyazadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirhossein Yahyazadeh 17 Şubat 1998 tarihinde Babolsar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین یحیی زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirhossein Yahyazadeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amirhossein Yahyazadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amirhossein Yahyazadeh'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirhossein Yahyazadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirhossein Yahyazadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirhossein Yahyazadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirhossein Yahyazadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Khooneh U21

1 Temmuz 2017 yılında Khooneh

16 Ocak 2018 yılında Naft Novin

16 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

20 Ağustos 2019 yılında Rayka Babol

28 Ekim 2020 yılında FC Nassaji M.

11 Eylül 2021 yılında Malavan

Amirhossein Yahyazadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirhossein Yahyazadeh şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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