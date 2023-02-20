Amiri Kurdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amiri Kurdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amiri Kurdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amiri Kurdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amiri Kurdi 11 Eylül 1991 tarihinde Al-Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da امير كردي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amiri Kurdi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE Management yapmaktadır. Amiri Kurdi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amiri Kurdi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amiri Kurdi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:www.instagram.comamiriskurdis

Amiri Kurdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amiri Kurdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amiri Kurdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amiri Kurdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Panionios

21 Ağustos 2014 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2018 yılında Panionios

19 Ağustos 2019 yılında Al-Hilal SFC

13 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Amiri Kurdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amiri Kurdi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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