Amirmohammad Alipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirmohammad Alipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirmohammad Alipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirmohammad Alipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirmohammad Alipour {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرمحمد علیپور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirmohammad Alipour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amirmohammad Alipour'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amirmohammad Alipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirmohammad Alipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirmohammad Alipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirmohammad Alipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar U21

1 Eylül 2021 yılında Gol Gohar

Amirmohammad Alipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirmohammad Alipour şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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