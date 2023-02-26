Amirmohammad Houshmand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirmohammad Houshmand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirmohammad Houshmand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirmohammad Houshmand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirmohammad Houshmand 8 Mayıs 2000 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرمحمد هوشمند şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirmohammad Houshmand Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Amirmohammad Houshmand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Amirmohammad Houshmand'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amirmohammad Houshmand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirmohammad Houshmand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirmohammad Houshmand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirmohammad Houshmand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

Amirmohammad Houshmand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirmohammad Houshmand şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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