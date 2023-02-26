Amirmohammad Lotfpour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amirmohammad Lotfpour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amirmohammad Lotfpour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amirmohammad Lotfpour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amirmohammad Lotfpour {dogum-tarihi} tarihinde Babol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da امیرحسین لطف پور عمران şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amirmohammad Lotfpour Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amirmohammad Lotfpour'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Amirmohammad Lotfpour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amirmohammad Lotfpour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amirmohammad Lotfpour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amirmohammad Lotfpour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zob Ahan U19

1 Eylül 2020 yılında Zob Ahan U21

23 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Amirmohammad Lotfpour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amirmohammad Lotfpour şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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